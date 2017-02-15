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Курган

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Публикации за 15.02.17

Более половины обратившихся в центр занятости зауральцев нашли работу

Более половины обратившихся в центр занятости зауральцев нашли работу

18 тысяч жителей Курганской области (или 63,4% от обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости) были трудоустроены в 2016 году.Об этом сообщил начальник Главного управления по труду и занятости Игорь Ксенофонтов на аппаратном совещании 13 февраля.

По его словам, всего в прошлом году было заявлено 28 тысяч вакансий для незанятых граждан, что на 3200 вакансий больше чем в 2015 году. Для поиска рабочих мест для этих людей было проведено более 1300 различных мероприятий.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, Игорь Ксенофонтов напомнил, что в конце декабря прошлого года было подписано дополнительное соглашение о взаимодействии между Рострудом и правительством Курганской области.

Для региона установлены целевые показатели, которые необходимо достичь к 1 января 2018 года. Один из них – уровень заработных плат в вакансиях, заявленных работодателями. К 2018 году он должен быть не менее 76% от средней заработной платы.

Ожидаемый уровень регистрируемой безработицы должен остаться на уровне 2016 года – 1,9%.

Также в ходе совещания Ксенофонтов сообщил, что в текущем году запланирована реорганизация органов занятости путем объединения юридических лиц. Основная цель – оптимизация расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств. Для граждан, обращающихся за помощью в центры занятости, изменений не произойдет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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