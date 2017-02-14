В Зауралье назвали лидеров производства

Публикации за 14.02.17

По итогам 2016 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 101,3%. Об этом в ходе совещания в правительстве региона доложил заместитель губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов.

По его словам, лидерами являются такие направления, как производство машин и оборудования – 104,7%, транспортных средств – 104,9%, готовых металлических изделий – 105,9%, пищевой промышленности – 97,7%, строительных материалов – 93,9%.

В пресс-службе главы Зауралья напоминают, что индекс промышленного производства – это показатель динамики производимой продукции в различных секторах экономики.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.02.17

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