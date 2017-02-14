Жители Зауралья более 1,5 миллионов раз записались на прием к врачу

Публикации за 14.02.17

Запись на прием – самая востребованная сегодня услуга, оказываемая учреждениями здравоохранения Курганской области. Об этом свидетельствуют цифры: только за 2016 год зауральцы более 1 млн 600 тысяч раз воспользовались возможностью записаться на прием к врачу по телефону, через сайт «Поликлиника45» и Единый портал госуслуг.

Как рассказала в ходе аппаратного совещания в правительстве области директор Департамента здравоохранения Лариса Кокорина, записаться на первичный прием в электронном виде можно во все 52 государственных медицинских учреждениях, оказывающих амбулаторную помощь. К узким специалистам пациентов записывают в электронном виде терапевты и педиатры.

По данным пресс-службы регионального кабмина, всего в электронном виде Департамент здравоохранения оказывает семь услуг, медицинские учреждения – четыре. Как показывает анализ, 34,5% от общего объема оказанных в 2016 году в электронном виде услуг составило заполнение и направление по защищенным каналам связи в аптеки льготных рецептов. Эта работа лечебными учреждениями ведется ежедневно.

Лариса Кокорина добавила, что в настоящее время ведется работа по переводу в электронный вид еще ряда услуг.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.02.17

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