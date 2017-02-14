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Курган

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Публикации за 14.02.17

Зауральцам приходят смс из судов

Зауральцам приходят смс из судов

Участников судебных заседаний в Зауралье о дате и времени теперь оповещают с помощью смс. Только в 2016 году из судебных участков мировых судей Курганской области отправлено более 23 тысяч сообщений. По мнению специалистов, это повысило оперативность извещения участников судебных процессов и позволило сократить затраты на услуги связи и почты.

Как сообщил на аппаратном совещании начальник регионального Управления по обеспечению деятельности мировых судей Александр Лаврентьев, в прошлом году мировые судьи региона рассмотрели более 152 тысяч дел. Это на 20% больше, чем в 2015 году. Рост частично произошел из-за изменений в Кодексе административного судопроизводства РФ.

Известно, что с мая прошлого года суды чаще стали взыскивать долги по кредитам и оплате коммунальных услуг. По ним мировые судьи вынесли более 87 тысяч судебных приказов.

По информации пресс-службы главы региона, Александр Лаврентьев рассказал, что высшее юридическое образование есть у 96 процентов работников мировых судов. Сейчас одна из приоритетных для Управления задач – повышение профессионализма специалистов аппарата мировых судей.

«В целом, можно отметить, что реализация закона «О мировых судьях в Курганской области» идет планомерно. Мировые судьи обеспечены всем необходимым, чтобы судебная система работала. При формировании бюджетных ассигнований на 2018 год необходимо руководствоваться нормативами обеспечения мировых судей, которые прописаны в законе», – резюмировал, выслушав доклад, первый заместитель губернатора Виктор Сухнев.

Курган, Марина Шашкова

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