Машины на обочинах мешают убирать снег с курганских дорог

Публикации за 14.02.17

Вопросы уборки снега и его вывоза, а также очистки дворов стали основными темами аппаратного совещания, которое накануне провел руководитель администрации Кургана Андрей Потапов.

Как доложил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Нелюбин, в выходные повышенное внимание было уделено вывозу снега, подметанию и сгребанию, удалению снежного наката с городских улиц и расширению их обочин на проспектах Машиностроителей и Голикова, улицах Б.-Петрова, К. Мяготина, Красина, Комиссаров, Гвардейской и других. Остановочные комплексы и опасные участки дорог обрабатывали песчано-щебеночной смесью.

Выслушав докладчика, Андрей Потапов поставил перед ДРГХ задачу усилить работу по вывозу снега и взять под особый контроль расчистку заездных карманов, а также ликвидацию накатов на остановочных комплексах.

Также Андрей Потапов поручил коммунальным службам подключиться к вопросу уборки снега с городских территорий. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства необходимо ужесточить контроль за управляющими компаниями по вывозу снега с придомовых территорий и мобилизовать все имеющиеся ресурсы для работы в этом направлении.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, сити-менеджер отметил, что в зимнее время качественная уборка от снега территорий является приоритетной для всех ответственных лиц и организаций. Ключевым моментом качественной уборки дворов является её правильная организация: жители должны быть предупреждены о дате и времени проведения работ, чтобы припаркованные машины не затрудняли работу снегоуборочной техники. В свою очередь горожане должны адекватно реагировать на просьбу управляющих компаний и ТСЖ о необходимости освободить дороги, тогда уборка будет иметь эффект.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.02.17

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