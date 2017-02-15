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Курган

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Публикации за 15.02.17

Актисвисты ОНФ оценили качество уборки снега на улицах региона / «Каждый снегопад вызывает транспортный коллапс»

Актисвисты ОНФ оценили качество уборки снега на улицах региона «Каждый снегопад вызывает транспортный коллапс»

Активисты Общероссийского народного фронта в Курганской области подвели промежуточные итоги акции ОНФ «Снежный фронт». В ее рамках общественники оценивают качество уборки от снега и наледи дорог, тротуаров и придомовых территорий.

Как сообщают в пресс-службе регионального отделения ОНФ, в рамках акции общественники провели мониторинги в Кургане и нескольких районах области. Выявлены многочисленные нарушения. Среди основных – большое количество заснеженных участков дорог, уменьшение ширины проезжей части, отсутствие видимости разметки, недопустимое расположение снежных валов, наличие колейности и наледи. Это говорит о низком качестве работ по уборке улиц, ответственность за которые несут местные власти.

В Кургане активисты Народного фронта совместно с сотрудниками ГИБДД проехали по нескольким центральным улицам. Проверка показала, что работа по уборке улиц ведется некачественно, что приводит к росту ДТП после снегопадов. Аналогичные выводы были сделаны активистами ОНФ и после рейдов в Далматовском, Юргамышском и Каргапольском районах. По ряду выявленных нарушений общественники обратились к местным властям, после чего указанные участки дорог были расчищены.

«В Кургане практически каждый снегопад вызывает на дорогах города транспортный коллапс: движение частично парализуется, количество ДТП резко увеличивается, и даже опытные водители оставляют свои машины на парковках и стоянках, не рискуя садиться за руль. Складывается ощущение, что обильные осадки всякий раз становятся сюрпризом для дорожных служб, и те оказываются не готовыми к подобным капризам природы», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Курганской области Олег Рубцов.

Особое внимание эксперты ОНФ и сотрудники ГИБДД в зимний период уделяют состоянию и содержанию пешеходных переходов. В Кургане на некоторых из них снежные валы затрудняют видимость и пешеходам, и водителям. Особенно остро эта проблема стоит на тех переходах, которые располагаются вблизи детских образовательных учреждений. Также активисты ОНФ отмечают, что из-за наледи и снега на дорогах практически не видна разметка, одной из основных функций которой является регулировка движения транспортных средств с целью обеспечения безопасности. Отсутствие видимой разметки также провоцирует возникновение дорожно-транспортных происшествий.

Активисты ОНФ продолжат следить за состоянием и качеством уборки дорог, тротуаров и придомовых территорий в зимний период.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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