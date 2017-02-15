В Зауралье продолжают выявлять незаконные игорные клубы

Публикации за 15.02.17

В Курганской области продолжается работа по пресечению организации и проведения азартных игр. Всего в 2016 году выявлено два преступления в данной сфере, раскрыто четыре уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено пять лиц, сообщают в пресс-службе УМВД региона.

Целая банда «игроков» была выявлена в Кургане. В июне 2016 года в суд направлено уголовное дело в отношении членов преступной группы, организовавшей в областном центре проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны. Целью деятельности было получение дохода и материальной выгоды. В результате работы оперативников деятельность клуба пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД, изъято семь единиц электронного оборудования.

Кроме того, в августе и декабре прошлого года в суды направлены уголовные дела по фактам организации незаконной игорной деятельности в городах Шумиха и Далматово.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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