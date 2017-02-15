Житель Зауралья угнал машину у энергетиков

Публикации за 15.02.17

В Далматовском районе полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Машина исчезла из гаража, расположенного на территории электроподстанции в селе Кривское, ночью 12 февраля.

Как отмечают в пресс-службе УМВД региона, грузовой автомобиль принадлжеит одной из энергетических компаний.

По изъятым на месте происшествия следам сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый неработающий житель одной из соседних деревень. В тот же день злоумышленник был задержан. Мужчина признался в содеянном, объяснив свое поведение алкогольным опьянением.

По факту неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время он также проверяется на причастность к совершению других преступлений.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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