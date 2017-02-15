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Курган

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Публикации за 15.02.17

Зауралье будет сотрудничать с Самарской областью

Зауралье будет сотрудничать с Самарской областью

Накануне, 14 февраля, правительство Курганской области утвердило Соглашение о сотрудничестве между Зауральем и Самарской областью в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Документ представил директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

Как отмечают в пресс-службе главы региона, соглашение предусматривает расширение торгово-экономических связей, деловых контактов между предпринимателями, раскрывает вопросы взаимодействия в сферах социальной защиты и социального обслуживания населения, природопользования и охраны окружающей среды и другие. Кроме того, в рамках соглашения стороны планируют налаживать контакты между творческими союзами и объединениями, учреждениями культуры и спорта, деятелями литературы и искусства, оказывать содействие в подготовке научных кадров и повышении квалификации специалистов в сфере инновационного менеджмента.

Напомним, что предыдущее соглашение с Самарской областью было утверждено в 2002 году, а по итогам 2015 года товарооборот с Самарской областью вырос на 39,9%. Новое соглашение будет действовать пять лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.02.17

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