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Курган

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Публикации за 15.02.17

Зауралье получит 35,6 млн рублей на создание безбарьерной среды

Зауралье получит 35,6 млн рублей на создание безбарьерной среды

В Курганскую область поступит из федерального бюджета около 35,6 млн рублей на создание безбарьерной среды, а также обеспечение доступности социальных объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующие Соглашение с Министерством труда и социальной защиты РФ было утверждено 14 февраля на заседании правительства области.

По данным пресс-службы регионального кабмина, 16,9 млн. рублей планируется направить на адаптацию для маломобильных граждан основных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в сферах труда и занятости, социальной защиты населения и культуры. Еще 17,2 млн рублей будет направлено на создание в дошкольных образовательных организациях условий для обучения детей с ограниченными возможностями. 1,5 млн рублей пойдет на реализацию мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту – 1,5 млн. рублей.

Субсидию получат 17 муниципальных образований. При этом деньги на эти цели предусмотрены и в региональной казне (3,8 млн. рублей), а также в бюджетах муниципальных образований (более 2 млн. рублей).

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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