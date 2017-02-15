На допподдержку малоимущих многодетных семей Зауралья направят 867 млн рублей

Публикации за 15.02.17

Во вторник, 14 февраля, правительство Курганской области утвердило Соглашение с Министерством труда и социальной защиты РФ о предоставлении федеральной субсидии на софинансирование ежемесячной денежной выплаты многодетным малоимущим семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей.

Напомним, ежемесячная денежная выплата производится в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской области. В настоящее время эта сумма равна 9690 рублям.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, предположительно, в этом году данная мера социальной поддержки будет предоставлена для 7300 детей. Размер федеральной субсидии составит 425 млн. рублей, а общий объем средств на эти цели – 867 млн. рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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