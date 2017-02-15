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Курган

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Публикации за 15.02.17

На допподдержку малоимущих многодетных семей Зауралья направят 867 млн рублей

На допподдержку малоимущих многодетных семей Зауралья направят 867 млн рублей

Во вторник, 14 февраля, правительство Курганской области утвердило Соглашение с Министерством труда и социальной защиты РФ о предоставлении федеральной субсидии на софинансирование ежемесячной денежной выплаты многодетным малоимущим семьям при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей.

Напомним, ежемесячная денежная выплата производится в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Курганской области. В настоящее время эта сумма равна 9690 рублям.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, предположительно, в этом году данная мера социальной поддержки будет предоставлена для 7300 детей. Размер федеральной субсидии составит 425 млн. рублей, а общий объем средств на эти цели – 867 млн. рублей.

Курган, Марина Шашкова

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