За год в Зауралье выявили более 720 экономических преступлений

Публикации за 16.02.17

В 2016 году на территории Курганской области было выявлено 728 преступлений экономической направленности, из них 567 – сотрудниками органов внутренних дел. При этом число выявленных сотрудниками ОВД таких преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, за год возросло с 64 до 106.

В частности, сообщают в УМВД региона, в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД России был пресечен факт хищения директором страховой компании Кургана с руководителями сельскохозяйственного потребительского кооператива бюджетных средств на общую сумму более 150 млн. рублей, выделенных в виде субсидий на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ в отношении директора организации, а также группы иных фигурантов, которые путем мошенничества при установлении завышенных тарифов на тепловую энергию похитили денежные средства в сумме более 3 млн. рублей.

Сотрудниками ОВД области раскрыто 502 экономических преступления, в том числе 98 – совершенных в крупном и особо крупном размерах

Общее число выявленных в 2016 году на территории Курганской области преступлений коррупционной направленности возросло с 380 до 408. Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Курганской области выявлено три факта получения взяток в крупном и два – в особо крупном размерах.

Органами внутренних дел выявлено 231 лицо, совершившее экономические преступления. К уголовной ответственности привлечено 184 гражданина.

Существенно увеличилось количество раскрытых экономических преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп – с трех до 58.

Так, в мае 2016 года направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении членов преступного сообщества, организованного для создания и функционирования «финансовой пирамиды». Организатор этого сообщества создал филиалы «Клуба Предпринимателей» в городах Кургане, Шадринске, Екатеринбурге и Тюмени. Путем обмана он получал от населения денежные вклады (размером от 10 до 50 тысяч рублей) с обещанием возвратить их через два месяца и выплатить вкладчикам в четырехкратном размере. В результате злоумышленники получили с граждан более 12,5 миллионов рублей, которые использовались по усмотрению членов преступного сообщества. Уголовное дело направлено в суд в отношении шести лиц.

Кроме того, добавляет источник, в сентябре прошлого года в суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной группы, совершивших на территории Уральского федерального округа несколько десятков хищений денежных средств в крупном размере, направленных на дополнительную государственную поддержку семей, имеющих сертификат материнского (семейного) капитала.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 15.02.17

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