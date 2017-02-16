В Кургане обманутые дольщики вновь планируют выйти на митинг

Публикации за 16.02.17

Жители Кургана, которые выступили участником долевого строительства в жилых комплексах «Снегири» и «Апельсин», снова выйдут на митинг. Соответствующая заявка уже подана в правительство региона и одобрена. Планируется, что отстаивать свои права публично придут порядка 500 человек.

Как сообщает портал oblast45.ru, организаторы митинга рассказали, что таким образом они протестуют против срыва сроков сдачи домов 2»а», 2»в» и 2»б» в ЖК «Снегири» в Заозерном.

«В этом году 1 марта будет 4 года со дня оформления договора ипотеки. Наше строение 2»а» в ЖК «Снегири» по документам должны были сдать 31 декабря 2015 года, – цитирует источник слова организатора митинга Дарьи Медведевой. – Я знаю, что обещают эти дома ввести в эксплуатацию до 1 марта, но мы не верим!»

Напомним, 9 февраля администрация Кургана подписала документы на ввод в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Аврора» и домов 1»а» и 1»б» в ЖК «Снегири». Остальные объекты в жилых комплексах «Снегири» и «Апельсин» должны быть сданы до 1 марта.

Добавим, что митинг запланирован на 20 февраля, он пройдет рядом с кинотеатром «Россия».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

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