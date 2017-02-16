NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 16.02.17

В Кургане обманутые дольщики вновь планируют выйти на митинг

В Кургане обманутые дольщики вновь планируют выйти на митинг

Жители Кургана, которые выступили участником долевого строительства в жилых комплексах «Снегири» и «Апельсин», снова выйдут на митинг. Соответствующая заявка уже подана в правительство региона и одобрена. Планируется, что отстаивать свои права публично придут порядка 500 человек.

Как сообщает портал oblast45.ru, организаторы митинга рассказали, что таким образом они протестуют против срыва сроков сдачи домов 2»а», 2»в» и 2»б» в ЖК «Снегири» в Заозерном.

«В этом году 1 марта будет 4 года со дня оформления договора ипотеки. Наше строение 2»а» в ЖК «Снегири» по документам должны были сдать 31 декабря 2015 года, – цитирует источник слова организатора митинга Дарьи Медведевой. – Я знаю, что обещают эти дома ввести в эксплуатацию до 1 марта, но мы не верим!»

Напомним, 9 февраля администрация Кургана подписала документы на ввод в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Аврора» и домов 1»а» и 1»б» в ЖК «Снегири». Остальные объекты в жилых комплексах «Снегири» и «Апельсин» должны быть сданы до 1 марта.

Добавим, что митинг запланирован на 20 февраля, он пройдет рядом с кинотеатром «Россия».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

За год в Зауралье выявили более 720 экономических преступлений. / На допподдержку малоимущих многодетных семей Зауралья направят 867 млн рублей. / Зауралье получит 35,6 млн рублей на создание безбарьерной среды.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter