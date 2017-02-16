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Курган

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Публикации за 16.02.17

В зауральской колонии не моют полы / И не хватает мест в столовой

В зауральской колонии не моют полы И не хватает мест в столовой

В Кургане прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проведена проверка деятельности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области. ПО итогам проверки выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.

В частности, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, было установлено, что в столовой недостаточно посадочных мест. В жилой зоне ФКУ ИК-6 помещение банно-прачечного хозяйства требует проведения капитального ремонта. В большинстве спальных помещений отрядов, коридорах и на лестничных пролетах неисправно освещение. Санитарная уборка помещений не проводится. В отрядах в достаточном количестве отсутствуют табуреты, вешалки для верхней одежды. В санузлах имеется течь воды, что, кроме прочего, влечет нарушение санитарных норм. Осужденные не обеспечены в полном объеме вещевым имуществом.

По всем выявленным фактам нарушений надзорным ведомством в адрес начальника ФКУ ИК-6 внесено представление, в котором потребовано устранить нарушения прав осужденных.

Курган, Марина Шашкова

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