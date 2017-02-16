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Курган

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Публикации за 16.02.17

В Зауралье капитально отремонтируют 3825 домов

В Зауралье капитально отремонтируют 3825 домов

В региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов внесены изменения. В нее добавили 28 новых домов, но исключили 54 объекта (50 из них признаны аварийными, а четыре отнесли к домам блокированной застройки). Всего же в программу вошли 3825 объектов.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, в краткосрочный план капитального ремонта на 2016 год вошли 326 многоквартирных домов. Он реализован на 89%. Всего в 2016 году отремонтировали 289 домов, оставшиеся 37 – с сезонными видами работ – должны быть отремонтированы до 31 декабря 2017 года. Однако, по словам специалистов, эта работа завершится до 1 июля.

В краткосрочный план на 2017 год вошли 370 многоквартирных домов. Среди видов работ – не только замена кровли, ремонт фасада и инженерных сетей, но и замена 95 лифтов.

Напомним, программа рассчитана на 32 года.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

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