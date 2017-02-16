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Курган

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Публикации за 16.02.17

Зауралье получит дотацию из федеральной казны

Зауралье получит дотацию из федеральной казны

В ходе очередного заседания правительство Курганской области утвердило соглашение с Министерством финансов РФ. С подробностями ознакомила начальник Финансового управления региона Елена Лукашук.

«Речь идет о предоставлении Курганской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации», – пояснила Лукашук.

Как отмечают в пресс-службе главы Зауралья, начальник ведомства уточнила, что финансовая помощь из федерального бюджета уже направлена на компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе связанных с увеличением минимального размера оплаты труда и поддержания устойчивости бюджета в четвертом квартале 2016 года и в 2017 году. Сумма поддержки составляет 897 млн 360 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

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