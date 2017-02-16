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Курган

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Публикации за 16.02.17

В Зауралье за экстренными больными будет прилетать вертолет

В Зауралье за экстренными больными будет прилетать вертолет

В Курганской области внесены изменения в региональную государственную программу «Развитие здравоохранения до 2020 года». Речь идет о возрождении на территории области санавиации.

Как рассказала в ходе заседания правительства области директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина, государственная программа дополняется подпрограммой по обеспечению своевременного оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, и развитию санитарной авиации.

По данным пресс-службы главы Зауралья, подпрограмма разработана в целях реализации приоритетного национального проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного в 2016 году. Она предполагает оказание экстренной медицинской помощи с использованием воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем.

Источник отмечает, что в рамках подпрограммы планируется также организация телемедицинских консультаций.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

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