В Зауралье за экстренными больными будет прилетать вертолет

Публикации за 16.02.17

В Курганской области внесены изменения в региональную государственную программу «Развитие здравоохранения до 2020 года». Речь идет о возрождении на территории области санавиации.

Как рассказала в ходе заседания правительства области директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина, государственная программа дополняется подпрограммой по обеспечению своевременного оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, и развитию санитарной авиации.

По данным пресс-службы главы Зауралья, подпрограмма разработана в целях реализации приоритетного национального проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденного в 2016 году. Она предполагает оказание экстренной медицинской помощи с использованием воздушного судна (вертолета), оснащенного медицинским модулем.

Источник отмечает, что в рамках подпрограммы планируется также организация телемедицинских консультаций.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

В Зауралье капитально отремонтируют 3825 домов. / Зауралье получит дотацию из федеральной казны. / В зауральской колонии не моют полы. И не хватает мест в столовой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»