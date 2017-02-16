Районы Зауралья получат субсидию на ремонт школ и детсадов

Публикации за 16.02.17

Из регионального бюджета муниципальным образованиям Зауралья будет выделена субсидия на капитальный ремонт образовательных учреждений. Такое решение было принято на заседании правительства Курганской области.

Как сообщил в ходе заседания первый заместитель директора Департамента образования и науки Андрей Кочеров, на выделенные средства будут отремонтированы шесть детских садов в Альменевском, Варгашинском, Звериноголовском, Лебяжьевском, Макушинском и Половинском районах, а также Прорывинская средняя общеобразовательная школа Звериноголовского района.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что сумма субсидии составит 20 млн рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

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