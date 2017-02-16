Зауральским работодателям частично возместят затраты на трудоустройство инвалидов

Публикации за 16.02.17

Работодателям Курганской области будут частично возмещать затраты, связанные с трудоустройством инвалидов. Деньги на это заложены в региональную казну. Соответствующие изменения в программу содействия занятости населения были одобрены на очередном заседании правительства.

Как сообщил начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов, ожидается, что это увеличит чисто трудоустроенных инвалидов, а также создаст в регионе благоприятные условия для обеспечения их конституционных прав и свобод в 2017 году.

В пресс-службе главы Зауралья подчеркивают, что это изменение в программу вносится впервые, ранее субсидия работодателям предоставлялась за счет федеральных средств.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

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