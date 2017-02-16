Микрорайон Рябково в Кургане останется без воды

Публикации за 16.02.17

Завтра, 17 февраля, специалисты «Водного союза» будут работать над устранением аварий на водопроводе диаметром 150 мм в микрорайоне Рябково. Нештатные ситуации возникли на ул. С. Юлаева № 48 и №61.

На время проведения работ с 9-00 до 21-00 без холодного водоснабжения останутся дома, расположенные по правой стороне микрорайона.

Согласно данным пресс-службы предприятия, это дома, расположенные по улице С.Юлаева от ул. Карбышева до ул. Добролюбова; ул. Тимирязева, ул.Добролюбова от ул. С.Юлаева до ул.Перова; ул. Перова от ул. Тимирязева до ул. Мусорского, ул. Карбышева, № 38, 40 (Детский сад №7 Кораблик); ул. Тимирязева № 38а (средняя школа № 43).

Курган, Марина Шашкова

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