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Курган

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Публикации за 16.02.17

Микрорайон Рябково в Кургане останется без воды

Микрорайон Рябково в Кургане останется без воды

Завтра, 17 февраля, специалисты «Водного союза» будут работать над устранением аварий на водопроводе диаметром 150 мм в микрорайоне Рябково. Нештатные ситуации возникли на ул. С. Юлаева № 48 и №61.

На время проведения работ с 9-00 до 21-00 без холодного водоснабжения останутся дома, расположенные по правой стороне микрорайона.

Согласно данным пресс-службы предприятия, это дома, расположенные по улице С.Юлаева от ул. Карбышева до ул. Добролюбова; ул. Тимирязева, ул.Добролюбова от ул. С.Юлаева до ул.Перова; ул. Перова от ул. Тимирязева до ул. Мусорского, ул. Карбышева, № 38, 40 (Детский сад №7 Кораблик); ул. Тимирязева № 38а (средняя школа № 43).

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 16.02.17

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