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Курган

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Публикации за 20.02.17

Прибавка к сроку. В Зауралье будут судить мужчину, сбежавшего из колонии

Прибавка к сроку. В Зауралье будут судить мужчину, сбежавшего из колонии

В селе Кетово перед судом предстанет осужденный, совершивший побег из колонии поселения ФКУ ИК-2 УФСИН России по Курганской области. Напомним, ЧП произошло месяц назад.

Мужчина отбывал наказание в колонии поселения в селе Просвет. Вечером 21 января 2017 года в он вылез через окно подсобного помещения и покинул административное здание колонии. Однако уже на следующий день он был задержан в районе остановки общественного транспорта во втором микрорайоне в Кургане.

В настоящее время беглец взят под арест и находится в СИЗО-1.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщают, что в настоящее время направлены в Кетовский районный суд для рассмотрения по существу.

Курган, Марина Шашкова

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