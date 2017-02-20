В Зауралье завершились VIII сельские спортивные игры

Публикации за 20.02.17

Накануне в рабочем поселке Варгаши подвели итоги VIII сельских спортивных игр «Зауральская метелица». Победителей и призеров поздравил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев.

Всего в крупнейших региональных соревнованиях приняли участие команды 24 районов Зауралья. Состязания проводились в 12 видах спорта. В финале, который прошел с 17 по 19 февраля в Варгашинском районе, лучших выявляли в пяти дисциплинах: лыжных гонках среди мужчин и женщин, соревнованиях механизаторов и спортивных семей, гиревом спорте. Впервые в программу «Зауральской метелицы» включили выполнение норм ГТО.

По итогам состязаний первое место заняла команда Каргапольского района, второе – Кетовского, третье – Далматовского района. Команды, занявшие по итогам «Зауральской метелицы» места с первого по восьмое награждены кубками, дипломами и сертификатами на приобретение спортивного инвентаря на сумму от 40 до 200 тысяч рублей.

В пресс-службе главы Зауралья отмечают, что по итогам финальных соревнований VIII зимних спортивных игр «Зауральская метелица» будет скомплектована сборная команда Курганской области, которая представит регион на Всероссийских зимних сельских спортивных играх. Они пройдут в начале марта в городе Бердске Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой губернатора Курганской области

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 20.02.17

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