Главным народным дружинником Кургана стал пенсионер МВД

Публикации за 20.02.17

Курганская народная дружина подвела итоги работы за 2016 год. В собрании ДНД приняли участие начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Кургану Виталий Кобзев, депутат Курганской городской Думы Виктор Дударев и члены народной дружины.

Как было отмечено, число участников дружины растет. Так, в январе текущего года было принято еще 11 человек. Таким образом, дружина состоит из 25 добровольцев. Не исключено, что интерес повысился после того, как городская Дума приняла решение о материальном стимулировании дружинников.

В ходе собрания было принято решение о перевыборе командира курганской добровольной дружины Антона Каргаполова в связи с его занятостью. Единогласно дружинники проголосовали за Владимира Богомазова, пенсионера МВД, который выступил со своей программой эффективности деятельности ДНД по взаимодействию с администрацией Кургана и городского УМВД. Новый командир определил ряд задач на 2017 год, одна из которых – увеличение численности дружины.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 20.02.17

В Зауралье завершились VIII сельские спортивные игры. / Прибавка к сроку. В Зауралье будут судить мужчину, сбежавшего из колонии. / Зауральским работодателям частично возместят затраты на трудоустройство инвалидов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»