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Курган

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Публикации за 20.02.17

Главным народным дружинником Кургана стал пенсионер МВД

Главным народным дружинником Кургана стал пенсионер МВД

Курганская народная дружина подвела итоги работы за 2016 год. В собрании ДНД приняли участие начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Кургану Виталий Кобзев, депутат Курганской городской Думы Виктор Дударев и члены народной дружины.

Как было отмечено, число участников дружины растет. Так, в январе текущего года было принято еще 11 человек. Таким образом, дружина состоит из 25 добровольцев. Не исключено, что интерес повысился после того, как городская Дума приняла решение о материальном стимулировании дружинников.

В ходе собрания было принято решение о перевыборе командира курганской добровольной дружины Антона Каргаполова в связи с его занятостью. Единогласно дружинники проголосовали за Владимира Богомазова, пенсионера МВД, который выступил со своей программой эффективности деятельности ДНД по взаимодействию с администрацией Кургана и городского УМВД. Новый командир определил ряд задач на 2017 год, одна из которых – увеличение численности дружины.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 20.02.17

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