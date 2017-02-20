В Зауралье снизилась подростковая преступность

Публикации за 20.02.17

По итогам 2016 года показатель подростковой преступности в Зауралье снизился на 15%, а число подростков, совершивших правонарушения, – на 4,9%. Такие данные были озвучены на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.

Как было отмечено, это – результат совместной работы многих ведомств и реализации государственной программы «Завтра начинается сегодня», которая направлена на профилактику правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных. Она получила грант федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 6,7 млн. рублей. Эти средства направлены на социальную и педагогическую реабилитацию трудных подростков.

По информации пресс-службы главы Зауралья, в течение прошлого года межведомственная мобильная группа областной комиссии выезжала в муниципальные образования, оказывала им необходимую методическую помощь в решении проблем подростков с девиантным поведением. При содействии службы занятости в течение года были трудоустроены более трех тысяч несовершеннолетних. Около 95% подростков, в отношении которых проводят индивидуальную профилактическую работу, были охвачены организованными формами досуга. В результате летом число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 21,7%.

Среди приоритетных направлений работы этого года – защита прав и интересов детей, социальная и педагогическая реабилитация трудных подростков, своевременное выявление и оказание помощи наркозависимым.

Как отметила начальник Управления по социальной политике, заместитель председателя комиссии Елена Баева, сегодня членам комиссий всех уровней особое внимание следует обратить на новые негативные явления, в частности, речь идет о влиянии социальных сетей.

Курган, Марина Шашкова

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