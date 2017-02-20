Банде наркопреступников из Зауралья грозит пожизненный срок

Публикации за 20.02.17

В Кургане пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся сбытом наркотиков. Пятеро подозреваемых были задержаны в течение января – февраля 2017 года в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Преступники на территории города организовали незаконный сбыт наркотиков путем размещения «закладок» в тайниках.

В ходе обследования арендованной квартиры наркополицейские обнаружили множество вещественных доказательств, в том числе наркотическое средство синтетического происхождения массой более 500 граммов, а также денежные средства в сумме более 400 000 рублей, полученные в результате преступной деятельности.

По фактам покушения на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах возбуждены уголовные. К уголовной ответственности привлекаются пять лиц, в отношении одного из которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе регионального УМВД отмечают, что за совершение указанных преступлений фигурантам по данному уголовному делу может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 20 лет до пожизненного.

Курган, Марина Шашкова

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