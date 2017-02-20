На отдых пострадавших на производстве зауральцев потратили более 11 млн рублей

Публикации за 20.02.17

В 2016 году на санаторно-курортное оздоровление жителей Зауралья, пострадавших на производстве, направили более 11 млн рублей. Поправить свое здоровье смогли 268 человек, в разное время получившие производственные травмы и профессиональные заболевания.

Как сообщают в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования, путевки предоставляются пострадавшим на производстве один раз в календарном году. Курс санаторно-курортной реабилитации рассчитан на 21 день, а с травмами позвоночника – на 42 дня. Периодичность и профиль санаторно-курортного лечения указываются в программе реабилитации пострадавшего, оформляемой учреждением медико-социальной экспертизы. Кроме предоставления санаторно-курортных путевок отделением Фонда оплачивается проезд к месту лечения и обратно.

Перечень заболеваний, с которыми пострадавшие на производстве граждане направлялись на оздоровление в 2016 году, в основном, включал заболевания органов дыхания, расстройства нервной системы, опорно-двигательного аппарата и органов слуха. Большая часть пострадавших на работе зауральцев прошли санаторно-курортное лечение в Тюменском Центре реабилитации ФСС РФ «Тараскуль», остальные – в здравницах Краснодарского края и санаториях Курганской области.

Курган, Марина Шашкова

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