В 2016 году зауральцы пытались пронести в здания судов более 3700 единиц оружия

В 2016 году на входе в суды у граждан, которые хотели пройти в здания, с помощью средств технического контроля выявлено 3723 запрещенных к проносу предмета. Большая часть – колюще-режущие предметы, таких было 2948 единиц. Кроме того, зауральцы пытались пронеси в суды 234 единицы огнестрельного оружия, 449 – газового и травматического, 50 – боеприпасов, 42 электрошоковых устройства.
Как сообщают в пресс-службе УФССП региона, в 2016 году охраной были обеспечены 31 здание судов и 27 зданий (53 участка) мировых судей.
Фактов попыток проноса в здания судов взрывчатых веществ, наркотических средств или психотропных веществ не установлено.
Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов в отчетном периоде обеспечена безопасность 30368 судебных заседаний. Доставлены к федеральным и мировым судьям 4720 человек, к судебным приставам-исполнителям – 2005 граждан. К дознавателям службы судебных приставов доставлено 63 человека, подлежащих приводу. Количество исполнительных действий, осуществленных при силовой поддержке судебных приставов, составило 12324.
В отчетном периоде судебными приставами по ОУПДС возбуждено 558 дел об административных правонарушениях, судом рассмотрено 588.
По итогам 2016 года судебными приставами по ОУПДС Управления на основании постановлений судов в Центр препровождено 137 иностранных граждан, а фактически выдворено за пределы Российской Федерации 128 иностранных граждан. Чрезвычайных происшествий при препровождении иностранных граждан в Центр, а также до пункта пропуска через Государственную границу РФ, не допущено.
По итогам работы за отчетный период судебными приставами по ОУПДС было задержано 95 граждан, находящихся в розыске. Из числа задержанных 69 находились в розыске за совершение преступлений небольшой тяжести, 15 – средней, пять – тяжких, шесть – за совершение особо тяжкого преступления.
Курган, Марина Шашкова
Курган. Другие новости 20.02.17
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