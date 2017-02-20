В Зауралье на «Улицу» вышли почти 800 полицейских

Публикации за 20.02.17

В Курганской области подведены итоги операции «Улица», которая проходила на территории региона в минувшую пятницу, 17 февраля. В общей сложности в ее проведении было задействовано 794 сотрудника полиции. Как сообщают в пресс-службе УМВД региона, за время операции полицейскими было выявлено 14 преступлений, из них два раскрыто в течение дежурных суток. Кроме того, задержано 12 лиц, совершивших преступления, и восемь граждан, находящихся в розыске.

В рамках операции сотрудниками полиции проверено более 260 ранее судимых граждан, 204 – состоящих под административным надзором, 449 – осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и 257 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Также полицейские проверили 479 владельцев огнестрельного оружия и 1070 единиц автотранспорта, выявили 266 нарушений правил дорожного движения. Было изъято 39 единиц оружия и 13,4 литров спиртосодержащей продукции.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 20.02.17

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