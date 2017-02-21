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Курган

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Публикации за 21.02.17

Зауральский студент стал победителем международного конкурса

Зауральский студент стал победителем международного конкурса

Учащийся Курганского базового медицинского колледжа стал победителем Международного конкурса среди студентов выпускных групп специальности «Лечебное дело» по оказанию неотложной помощи «Ак барыс». Соревнования прошли в Костанае.

Как сообщают в департаменте здравоохранения региона, продемонстрировать свои знания и умения вызвались студенты медицинских колледжей из девяти городов Республики Казахстан и России: Костанай, Астана, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Курган, Челябинск, Омск, Уфа. Курганскую область представлял студент четвертого курса Курганского базового медицинского колледжа. Молодой человек показал высокий уровень знаний, практических умений и стал победителем соревнований.

В ходе мероприятия конкурсантам предлагалось пройти четыре тура. Среди них: творческий, видео-вопрос от специалиста здравоохранения, теоретический, практический. В частности, участники конкурса прошли электронное тестирование по неотложным состояниям при внутренних болезнях, в хирургии, в акушерстве и гинекологии и в детских болезнях, посостязались в решении ситуационных задач по неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе по терапии и хирургии.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 21.02.17

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