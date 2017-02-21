NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.02.17

В «пилотное» зауральское село пришел высокоскоростной Интернет

В «пилотное» зауральское село пришел высокоскоростной Интернет

В селе Глядянское Притобольного района появился высокоскоростной Интернет. К масштабным работам по строительству и модернизации сетей в муниципальном образовании приступили в ноябре 2016 года, инвестиции в проект составили 12,3 млн рублей.

Как было отмечено накануне на совещании у губернатора региона, Глядянское стало «пилотным» селом, где прорабатываются новые подходы приобретается опыт по модернизации сетей связи сразу в нескольких направлениях и по разным технологиям: замена аналоговой АТС на современное оборудование, реконструкция устаревших линий связи с заменой на современные оптические.

По словам замдиректора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Евгения Дмитриева, теперь жители села смогут пользоваться телекоммуникационными услугами качественно нового уровня: высокоскоростным Интернетом, интерактивным телевидением, цифровой телефонией. В общей сложности уже 656 домохозяйств получили возможность подключить услуги высокоскоростного Интернета, а на новую АТС уже переключено около 400 абонентов.

«Пилотный» проект в селе Глядянское очень важен в масштабах всей страны: для наработки опыта, тестирования новых технологий и оценки экономической эффективности. Это совсем другой – более высокий уровень обслуживания нашего населения», – отметил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

В пресс-службе регионального кабмина отмечают, что Алексей Кокорин поручил департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики держать на контроле реализацию проекта, а также своевременно подготовить к включению в программу и другие населенные пункты.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 21.02.17

В Кургане вынесли приговор убийце инвалида. / В Зауралье на «Улицу» вышли почти 800 полицейских. / В 2016 году зауральцы пытались пронести в здания судов более 3700 единиц оружия.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter