В «пилотное» зауральское село пришел высокоскоростной Интернет

Публикации за 21.02.17

В селе Глядянское Притобольного района появился высокоскоростной Интернет. К масштабным работам по строительству и модернизации сетей в муниципальном образовании приступили в ноябре 2016 года, инвестиции в проект составили 12,3 млн рублей.

Как было отмечено накануне на совещании у губернатора региона, Глядянское стало «пилотным» селом, где прорабатываются новые подходы приобретается опыт по модернизации сетей связи сразу в нескольких направлениях и по разным технологиям: замена аналоговой АТС на современное оборудование, реконструкция устаревших линий связи с заменой на современные оптические.

По словам замдиректора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Евгения Дмитриева, теперь жители села смогут пользоваться телекоммуникационными услугами качественно нового уровня: высокоскоростным Интернетом, интерактивным телевидением, цифровой телефонией. В общей сложности уже 656 домохозяйств получили возможность подключить услуги высокоскоростного Интернета, а на новую АТС уже переключено около 400 абонентов.

«Пилотный» проект в селе Глядянское очень важен в масштабах всей страны: для наработки опыта, тестирования новых технологий и оценки экономической эффективности. Это совсем другой – более высокий уровень обслуживания нашего населения», – отметил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

В пресс-службе регионального кабмина отмечают, что Алексей Кокорин поручил департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики держать на контроле реализацию проекта, а также своевременно подготовить к включению в программу и другие населенные пункты.

Курган, Марина Шашкова

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