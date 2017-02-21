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Курган

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Публикации за 21.02.17

Собственников самоходных машин в Зауралье обяжут проходить ежегодный ТО / Губернатор предложил выйти с законодательной инициативой

Собственников самоходных машин в Зауралье обяжут проходить ежегодный ТО Губернатор предложил выйти с законодательной инициативой

В прошлом году ежегодный ТО в Курганской области прошли 78% самоходных машин (тракторов, комбайнов, вездеходов, снегоходов и др.). В агропромышленном комплексе этот показатель составляет 79%. Такие данные были озвучены накануне в ходе обсуждения реализации программы «Развитие государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории Курганской области»,

Как было отмечено, причиной неполного прохождения технического осмотра является тот факт, что не все предприятия, имеющие в собственности самоходные машины, содержат необходимые инженерные службы, ремонтные мастерские и имеют квалифицированных механизаторов. Кроме того, нормативно-правовая база в этой сфере устарела.

Пока же, чтобы привлечь собственников самоходных машин к этой работе, в области ежегодно заключаются соглашения с главами сельских администраций для открытия в муниципалитетах уголков Гостехнадзора с предоставлением рабочего места инспектору. Кроме того, каждый год в Зауралье проводятся профилактические операции «Трактор» и «Снегоход», цель которых – профилактика нарушений в процессе эксплуатации этих видов техники.

По итогам обсуждения вопроса губернатор Курганской области Алексей Кокорин предложил подготовить законодательную инициативу от правительства региона, в которой прописана обязанность собственников самоходных машин проходить своевременный и полный технический осмотр.

Курган, Марина Шашкова

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