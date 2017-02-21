Зауралец угнал машину у соседа по больничной палате

Публикации за 21.02.17

В Кетовском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона и угоне автомобиля. 27-летний ранее судимый житель Куртамыша, управляющий автомобилем «Рено», был остановлен 15 февраля на дороге у села Введенское. При себе у пьяного водителя не оказалось прав. Более того, выяснилось, что машина ему не принадлежит.

«Тем временем в ОМВД России по Кетовскому району поступило сообщение о том, с территории одного из районных лечебных учреждений угнан автомобиль «Рено». Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что угнанное транспортное средство принадлежит 62-летнему пациенту больницы. Кроме того, стало известно, что у него же похитили сотовый телефон. Полицейские установили подозреваемого в совершении данных преступлений. Вскоре поступила информация, что злоумышленник уже задержан сотрудниками спецроты батальона ГИБДД в селе Введенское», – рассказали нам в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

После задержанный пояснил, что в указанном медучреждении он проходил лечение и жил в одной палате с потерпевшим. В тот вечер, поссорившись по телефону с супругой, он с горя выпил. Затем, дождавшись, когда сосед уснет, похитил у него телефон, ключи от машины и отправился в ближайший магазин за спиртным. Двери больницы уже были закрыты на ночь, поэтому мужчина воспользовался окном, выпрыгнув со второго этажа. В тот момент его заметила медсестра и вызвала полицию.

В настоящее время по фактам кражи и незаконного завладения автомобилем без цели хищения в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями, – до пяти лет лишения свободы. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде ареста.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 21.02.17

«Утечки» в СМИ приоткрыли стратегию Кремля на президентских выборах 2018 года. / В Зауралье станет больше юных художников. / Поездки с нарушениями. В Кургане прошла акция «Безопасный автобус». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»