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Курган

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Публикации за 21.02.17

В Кургане вынесли приговор убийце инвалида

В Кургане вынесли приговор убийце инвалида

В Кургане вынесен приговор 38- летнему мужчине за совершение убийства инвалида. Напомним, трагедия произошла в июле 2016 года.

Как было доказано в суде, мужчина, находясь вблизи дома №58 по проспекту Конституции, переместил находящегося в инвалидном кресле-коляске мужчину в безлюдное место, расположенное на набережной реки Тобол. Решив убить инвалида, он ударом ноги повалил кресло вместе с находящимся в нем мужчиной. После того, как потерпевший упал на землю, он начал избивать инвалида руками и ногами, бить его по голове деревянной палкой. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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