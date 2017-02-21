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Курган

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Публикации за 21.02.17

Поездки с нарушениями. В Кургане прошла акция «Безопасный автобус»

Поездки с нарушениями. В Кургане прошла акция «Безопасный автобус»

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный автобус», которое проходило на территории города с 13 по 17 февраля. В ходе рейда сотрудники Госавтоинспеции проверяли, как осуществляются перевозки пассажиров в общественном транспорте.

По информации УМВД России по Курганской области, главная цель мероприятия – снижение аварийности на пассажирском транспорте, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, совершаемых водителями маршрутных транспортных средств.

В общей сложности, за указанный период сотрудниками дорожной полиции было остановлено и проверено 228 автобусов. По результатам проверки составлено 114 административных материалов в отношении нарушителей. В частности, в трех случаях было выявлено нарушение правил перевозки людей, в 11 – технические неисправности, запрещающие эксплуатацию транспортного средства, в 13 – проезд на запрещающий сигнал светофора, в четырех – непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 21.02.17

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