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Курган

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Публикации за 21.02.17

В Зауралье станет больше юных художников

В Зауралье станет больше юных художников

В Зауралье действуют 46 государственных программ, которые направлены на развитие культуры. Одна из основных – государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы. Она полностью соответствует Стратегии государственной культурной политики и поручениям Президента России. Об этом и других мероприятиях рассказал накануне начальник управления культуры региона Владимир Бабин.

Как было отмечено, специалисты Управления разработали реестр государственных программ. Владимир Бабин отметил, что один из главных принципов реализации всех программ – скоординированная работа органов исполнительной власти на разных уровнях.

В частности, одна из позиций Стратегии – увеличение детских школ искусств и рост числа детей, которые получают художественное образование. Еще одно приоритетное направление – патриотическое воспитание молодежи с учетом возрастных особенностей.

Кроме того, отмечают в пресс-службе главы Зауралья, в Стратегии уделяется внимание и техническому состоянию учреждений культуры. Так, в ближайшее время на развитие культуры Зауралья направят около 40 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Более 31 млн рублей потратят на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. На поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек направят 5,5 млн рублей. Еще более двух миллионов предусмотрены на реализацию различных мероприятий и развитие культуры в Зауралье.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 21.02.17

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