Роскошь и признание. В Кургане назвали победителей премии «Цвет России»

Публикации за 21.02.17

Живая музыка, дамы в вечерних нарядах, красивые улыбающиеся мужчины, море цветов и настоящий театр мод: организаторы региональной общественной премии «Цвет России» («Персона года») устроили незабываемый праздник для жителей области, внесших значительный вклад в ее развитие. Церемония награждения победителей прошла в минувший четверг, 16 февраля.

Проект, цель которого – поиск, продвижение и поощрение подлинных лидеров общественного мнения Курганской области, реализуется в Зауралье уже десять лет подряд. Его организатором выступает редакция журнала «Очевидец Медиа», а проводится он при участии многих людей: экспертов, спонсоров и волонетров, без административной поддержки. Венцом проекта является Общественная региональная премия «Цвет России», которая считается одной из самых престижных наград для профессионалов во всех отраслях.

В этом году проект поддержал губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

«Для меня как губернатора такие проекты очень ценны тем, что воплощают в жизнь идею единства общества, бизнеса и власти. Это три кита, на которых базируется гражданское общество России. Прекрасно, что данный общественный проект реализуется, главным образом, силами независимого СМИ – «Очевидец Медиа». Как подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, независимые СМИ в регионах – «это реальный инструмент улучшения жизни в стране и это реальный способ строительства подлинно демократического государства в России», – в частности, отметил он в своем приветственном адресе.

Претенденты на победу проходят двойной фильтр. Сначала составляется лонг-лист, подготовленный на основании анкет экспертов (представители общественности, журналисты, признанные специалисты разных сфер деятельности). После «дублирующиеся» номинанты переходят в шорт-лист, который и выносится на голосование.

В этом году в интернет-голосовании за претендентов на победу в 21 номинации приняли участие несколько тысяч человек. За десять дней процедуры поддержка номинантам оказывалась более 63300 раз. Примечательно, что возросло и число попыток фальсифицировать результаты голосования – выявлено несколько сотен «фейковых» голосов. Такая активность номинантов и их «групп поддержки», считают эксперты, в очередной раз подчеркивает растущую значимость премии.

Настоящим праздником, ярким, запоминающимся и волнующим стала церемония вручения премии «Цвет России». До последнего момента не было известно, кому достанется заветная статуэтка и признание общества, а кто станет обладателем почетного диплома. Были и слезы разочарования, и искренние улыбки, и неподдельное удивление. Премия вызвала множество эмоций, но никого не оставила равнодушным.

«Цвет России» в очередной раз напомнил жителям области о тех выдающихся людях, которые каждый день делают жизнь лучше. Так, например, в номинации «Здравоохранение» победа безоговорочно была присуждена заслуженному врачу РФ, заведующему операционным блоком областной детской клинической больницы имени Красного Креста Грачику Дохоляну.

В дебютной номинации «Педагогика» лучшим признан основатель и руководитель Центра дополнительного математического образования Олег Южаков. А директор театра кукол «Гулливер» Елена Третьякова поднималась на сцену дважды: театр победил в номинации «Команда года», а международный фестиваль «Параллели», организованный храмом культуры, признан лучшим «Проектом года».

Открыты и новые имена: 12-летний кадет Сергей Иванов, спасший тонущего ребенка, стал безусловным лидером голосования в номинации «Гражданский подвиг», совладелец завода дорожных машин «Регион-45» Андрей Кузенков получил кубок победителя в номинации «Бизнес-прорыв». Большой интерес голосующих в этом году вызвали номинации «Молодые профессионалы» (победители – Марина Кирсанова и Кирилл Брусянин) и «Гражданские инициативы» (лучшими признаны Дмитрий Хапов и Олег Кобяков).

Весь вечер звучала живая музыка, работали аниматоры, все мгновения церемонии фиксировали профессиональные фотографы, зал утопал в цветах, для гостей был приготовлен праздничный ужин. Роскошным подарком стало яркое детское дефиле «Маскарад» (коллекция Любови Тахман) от театра моды «Альтернатива». Ответственный и продуманный подход к организации церемонии не дал усомниться в том, что проект является важным не только для участников, но и для основателем премии.

«Безусловно, это очень трудоемкий проект. С каждым годом он становится масштабнее, в него вовлекается все больше людей, и ответственность возрастает. Но то вдохновение, которое дарят люди, участники проекта, не описать словами. Люди дают силу проводить премию снова и снова, несмотря на то, что «бьют по рукам». Для меня, кстати, это странно. Ведь, по сути, это безобидный проект по поиску и продвижению подлинных лидеров общественного мнения. Одним словом, «Цвет России – 2017» обязательно состоится, и, надеюсь, уже в ином масштабе», – рассказала организатор премии, редактор журнала «Очевидец» Юлия Васильева.

Добавим, что полный список победителей премии «Цвет России» можно посмотреть на сайте организатора проекта.

Кстати. Чаще всего за номинантов голосовали пользователи социальной сети Вконтакте. На втором месте по активности – обладатели профилей в Одноклассниках, далее идут Фейсбук и Инстаграм. ТОП-5 номинаций: «Молодые профессионалы», «Новое поколение», «Гражданские инициативы», «Педагогика» и «Культура».

Фотографии Николая Пушилина. Предоставлены организатором премии «Цвет России».

Курган, Марина Шашкова

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