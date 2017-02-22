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Курган

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Публикации за 22.02.17

Сын известного зауральского предпринимателя погиб в ДТП

Сын известного зауральского предпринимателя погиб в ДТП

Накануне днем в Кургане в смертельной аварии погиб 28-летний молодой человек. По неподтвержденным данным местных СМИ, это сын известного зауральского предпринимателя.

Mercedes-Benz, которым управлял курганец, столкнулся с автобусом марки ПАЗ в районе съезда на «Курганстальмост». Водитель иномарки, которая после столкновения полностью разбита, стал единственной жертвой ДТП. К счастью, на момент аварии в автобусе находились только кондуктор и водитель, оба они не получили серьезных травм.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото из группы в социальной сети «ВКонтакте».

Курган, Марина Шашкова

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