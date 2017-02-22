В бюджет Кургана внесли изменения

Публикации за 22.02.17

В ходе очередного заседания курганской думы депутаты внесли поправки в главных финансовый документ города на текущий год. Об этом сообщают в пресс-службе муниципалитета.

По словам директора департамента финансов и имущества Игоря Зворыгина, изменения предполагают увеличение доходной части городской казны на 188 466 тысяч рублей. Это – безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, в том числе субсидии на дорожную деятельность, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,; на организацию отдыха детей, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а также на строительство детского сада на 240 мест в 5 микрорайоне и школы в 4 микрорайоне Заозерного.

Соответственно, были внесены поправки в расходную часть городской казны по обращениям главных распорядителей бюджетных средств. Кроме того, учтены обращения департаментов по перераспределению средств в рамках уже выделенных ассигнований.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 22.02.17

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