Администрация Кургана предупреждает жителей об опасных сосульках

Публикации за 22.02.17

В связи с резким потеплением администрация Кургана настоятельно рекомендует жителям города быть максимально бдительными и внимательными. Речь идет об опасности угодить под снежную «лавину» с крыш.

Как сообщает сегодня пресс-служба муниципалитета, из-за быстрого таяния снега на крышах зданий возможно появление ледяных сосулек, которые могут стать настоящей угрозой для здоровья и жизни курганцев. Кроме того, возрастает вероятность схода снега с крыш и с козырьков балконов и подъездов, образования наледи на дорогах и тротуарах.

Во избежание несчастных случаев, необходимо быть очень внимательными и осторожными. Следует обращать внимание на скопление наледи и сосулек на карнизах зданий и, по возможности, не ходить под такими местами. Кроме того, не стоит оставлять свои автомобили на парковках и в карманах, которые находятся на небезопасном расстоянии от крыш сооружений.

Администрация города также напоминает всем управляющим кампаниям и собственникам зданий об обязанности навести порядок во вверенном хозяйстве. В случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей в части уборки кровель и придомовых территорий к руководителям будут применяться меры административной ответственности.

Курган, Марина Шашкова

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