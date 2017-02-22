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Курган

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Публикации за 22.02.17

Сюрприз! У курганца нашли наркотики, спрятанные в подарочной коробочке

Сюрприз! У курганца нашли наркотики, спрятанные в подарочной коробочке

Накануне, 21 февраля, в фойе одного из общежитий сотрудниками Управления наркоконтроля областного УМВД по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 30-летний ранее несудимый неработающий житель города. Подозрения оперативников оказались не напрасными.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, в ходе личного досмотра у мужчины во внутреннем кармане куртки полицейские подарочную коробку. «Подарок» оказался интересным: внутри коробочки находился сверток с наркотическим средством. Экспертизой установлено, что это гашиш массой 38,52 грамма.

По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

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