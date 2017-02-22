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Курган

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Публикации за 22.02.17

В Зауралье устроят охоту на пьяных водителей

В Зауралье устроят охоту на пьяных водителей

22 и 23 февраля в Курганской области пройдет специализированный рейд по выявлению нетрезвых водителей. В ходе мероприятия полицейские проведут массовые проверки автомобилей.

Как отмечают в пресс-службе УМВД региона, проблема управления транспортными средствами в состоянии опьянения остается по-прежнему актуальной. На территории Зауралья в текущем году по вине нетрезвых водителей зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, при которых 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

В полиции призывают участников дорожного движения, сотрудников кафе и автозаправочных станций сообщать о замеченных нетрезвых водителях в Дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефонам 25-64-90, 25-65-72, 49-59-10.

Курган, Марина Шашкова

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