Курганец обвиняется в убийстве престарелого отца

Публикации за 22.02.17

В Кургане под стражу заключен местный житель, обвиняемый в убийстве своего престарелого отца. 37-летний мужчина, по версии следствия, зарезал 64-летнего отца.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, вечером 19 февраля мужчины распивали спиртное в квартире, где они вместе проживали. После застолья между обвиняемым и его отцом произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял кухонный нож и ударил им своего отца в область груди. От полученной раны он скончался на месте.

В настоящее время обвиняемый по ходатайству следователя заключен под стражу, по уголовному делу проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы. По данному факту ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 22.02.17

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