«Веселые» праздники. За выходные в Зауралье произошло 183 ДТП / Три человека погибли

Публикации за 27.02.17

За праздничные дни на территории Курганской области произошло 183 дорожно-транспортных происшествий. И это только число зарегистрированных аварий. С 22 по 26 февраля сотрудниками Госпавтоинспекции было пресечено 3244 нарушения Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержано 100 водителей. Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 740 постановлений о привлечении водителей к административной ответственности.

Как отмечают в пресс-службе УГИБДД региона, в двух авариях погибли три человека.

Так, в Мишкино 23 февраля около 21.40 часов в районе дома № 15 по улице Заводской 32-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, ехал на автомобиле ГАЗ-31029. Не справившись с управлением, он допустил наезд на пешехода – 43-летнего мужчину. Пешеход был доставлен в медицинское учреждение, где позднее от полученных травм скончался. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

В Целинном районе в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека. По предварительной информации, днем 26 февраля на 11 километре автомобильной дороги «Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области» 26-летний житель района, ранее лишенный права управления транспортными средствами, двигаясь на автомобиле ВАЗ-21060, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем KIA Spectra, которой управлял 56-летний житель Тюмени. В результате происшествия 29-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21060 и 77-летняя женщина, пассажир иномарки, от полученных травм скончались в медицинском учреждении. Водитель автомобиля ВАЗ-21060 и пассажир автомобиля KIA Spectra – 28-летний молодой человек получили травмы различной степени тяжести. Водитель иномарки, а также пассажир этого же автомобиля – 25-летняя девушка не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 22.02.17

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