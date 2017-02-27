Губернатор Зауралья работает в Сочи

Публикации за 27.02.17

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин возглавил делегацию региона, которая сегодня и завтра будет работать в городе Сочи на Российском инвестиционном форуме. Программа будет насыщенной. В частности, сообщают в пресс-службе регионального кабмина, ожидается, что глава Зауралья примет участие в обсуждении темы «Слагаемые формулы успеха малого и среднего предпринимательства», а также в пленарном заседании и панельной сессии

«Лучшие социально-экономические практики. «Готовые решения» для внедрения в регионах», проводимой Агентством стратегических инициатив совместно с Министерством строительства России.

Ключевыми для региона событиями станут подписание Соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и Агентством стратегических инициатив и «дорожной карты» по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Курганской области и правительством Оренбургской области.

Напомним, Российский инвестиционный форум является традиционной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России и проводится при участии Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.02.17

«Веселые» праздники. За выходные в Зауралье произошло 183 ДТП. Три человека погибли. / Курганец обвиняется в убийстве престарелого отца. / В Зауралье устроят охоту на пьяных водителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»