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Курган

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Публикации за 27.02.17

Кокорин возглавил Проектный комитет Курганской области

Кокорин возглавил Проектный комитет Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин возглавил Проектный комитет региона. Первое совещание новой структуры прошло в конце прошлой рабочей недели.

Как отметил губернатор Зауралья, внедрение проектного управления – это не только первоочередная задача, которая решается, начиная с федерального уровня, но и «жизненная необходимость для дальнейшего развития нашей области».

По мнению Сергея Чебыкина – директора департамента экономического развития региона – в бизнесе метод проектного управления применяется давно и зарекомендовал себя как эффективный инструмент реализации сложных и многоступенчатых задач. Теперь эта технология постепенно приходит и в органы государственной власти.

«Регионы, которые внедряют проектное управление, – лидеры по инвестиционной привлекательности и по всем основным направлениям развития», – цитируют его слова в пресс-службе губернатора области.

По данным источника, основными задачами внедрения проектного управления в Курганской области являются формирование правового поля и создание организационной структуры проектного управления, обеспечение работы информационной системы, подготовка проектных специалистов, мониторинг реализации самих проектов. Уже в ближайшее время в каждом органе исполнительной власти Курганской области будут подписаны соответствующие распоряжения о создании ведомственных проектных офисов, утверждены ответственные за организацию и координацию этой деятельности. Будет разработана проектная документация с указанием конкретного перечня работ для достижения намеченной цели, четких сроков и ответственных.

Задача Департамента экономического развития, который является куратором проектного управления, заключается в независимом контроле проектов.

Курган, Марина Шашкова

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