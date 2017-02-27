В Кургане готовятся к проведению конкурсов профмастерства

Публикации за 27.02.17

Сразу два конкурса в рамках проекта «Славим человека труда!» пройдут в Кургане 17 марта. В одном будут состязаться лучшие обвальщики мяса, во втором – инженеры-механики в области механизации сельского хозяйства.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, за победу в номинации «Лучший обвальщик мяса» будут сражаться 32 конкурсанта со всего УФО, а также из городов Омск и Новосибирск.

Соревнования пройдут в два этапа: в первой половине дня участники конкурса будут решать тестовые задания, а во второй – перейдут к практике. В частности, инженерам-механикам предстоит защитить свой уникальный проект. Ожидается, что одним из самых зрелищных этапов станет практическое задание для обвальщиков мяса. Участники будут разделывать свиную тушу за максимально короткое время, отделяя мясо от костей.

Напомним, Курган уже в четвертый раз проводит конкурс среди обвальщиков мяса и во второй – среди инженерных компетенций.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.02.17

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