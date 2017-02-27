За гранты главы Кургана поборются авторы 23 социальных проектов

Публикации за 27.02.17

В Кургане определены проекты, которые будут допущены к участию в открытом конкурсе на предоставление грантов главы города. Об этом корреспонденту NDNews сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В этом году самой востребованной стала номинация «Поддержка инициатив, направленных на пропаганду здорового образа жизни». В ней представлено 14 проектов. Это и долгосрочные проекты, и организация спортивных секций, и молодежные спортивные фестивали. Большинство из них направлено на развитие детского спорта.

Кроме того, два проекта представлены в номинации «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и граждан третьего возраста», пять – в номинации «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья». Также среди претендентов на победу авторы проектов в номинациях «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку ветеранов боевых действий» и «Поддержка инициатив, направленных на защиту окружающей среды».

Следующий этап конкурса – публичная защита проектов. Он состоится уже 1 марта.

Курган, Марина Шашкова

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