Уровень преступности в Кургане стал самым низким за последние пять лет

Публикации за 27.02.17

В Кургане уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения стал самым низким за последние пять лет. Всего в 2016 году органами внутренних дел города было рассмотрено 102 тысячи обращений граждан, число зарегистрированных преступлений снизилось на 18%. Такие данные в ходе своего отчета в гордуме означил начальник УМВД России по городу Кургану Марат Юсупов.

По его словам, за год на учёт было поставлено 4184 преступления против собственности, что на 26% меньше, чем в 2015 году; более чем на 45% снизилось число зафиксированных «сотовых» мошенничеств, на 38% – краж транспортных средств.

За 12 месяцев года выявлены 5331 преступник, растет раскрываемость убийств, изнасилований, разбоев, грабежей, мошенничеств общеуголовной направленности, краж всех видов.

Говоря о планах на текущий год, Марат Юсупов рассказал, что большое внимание будет уделено таким направлениям как преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения; связанные с незаконным оборотом наркотиков; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и другие.

Также Марат Юсупов поднял вопрос о возобновлении работы вытрезвителя, который семь лет назад был закрыт. По информации пресс-службы муниципалитета, депутаты решили рассмотреть этот вопрос во втором квартале текущего года.

Курган, Марина Шашкова

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