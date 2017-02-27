Организации Кургана не спешат спасать город от наводнения

Публикации за 27.02.17

Лишь девять организаций Кургана, в автопарках которого есть техника, необходимая для уборки улиц от снега, а также для работы во время противопаводковых мероприятий, согласились поделиться ею. Об этом рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС города Роберт Аминев во время совещания, прошедшего в администрации Кургана.

«Ситуация такова, что требует усилий не только муниципалитета, но и предприятий, и организаций. С 1 января 2017 года с территории города вывезено 77 тысяч тонн снега. Необходимо активизировать работу по вывозу снега, поскольку это является для нас первоочередной задачей», – посетовал сити-менеджер Андрей Потапов.

В общем и целом работа по подготовку к паводку в Кургане в самом разгаре. Так, уже составлены актуализированные списки граждан, проживающих в зонах предполагаемого подтопления, а также маломобильных групп населения, уточняются списки учащихся 9 и 11 классов, которым предстоит сдать экзамены и которые живут в зоне риска. Определены места для размещения людей, а также объекты для временного складирования вещей граждан в случае паводка – это ангар на территории Курганского аэропорта и нежилое помещение по улице Советской, 166. Прорабатывается вопрос организации питания эвакуированных.

Специалисты Управления по делам ГО ведут подворовый обход и раздают памятки, в которых определен порядок проведения первоочередных действий при подтоплении и указаны номера телефонов вызова экстренных служб. Пока пройдено только 36 СНТ из 166. Андрей Потапов поручил закончить обход до 20 марта.

Добавим, что департаменту развития городского хозяйства совместно с ГИБДД УМВД России по Кургану было дано распоряжение проработать вопрос возможности временного ограничения движения большегрузного транспорта по федеральным трассам в утреннее и вечернее время на период паводка.

Курган, Марина Шашкова

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