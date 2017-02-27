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Курган

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Публикации за 27.02.17

В крупном ДТП в Зауралье погибли пять человек / Среди них – двухлетний малыш

В крупном ДТП в Зауралье погибли пять человек Среди них – двухлетний малыш

Сегодня утром на 165 километре трассы Р-254 «Иртыш» рядом с населенным пунктом Островное Мишкинского района произошла крупная авария. Сообщение о ДТП поступило в 08-55 по местному времени.

Спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия. Туда же направились сотрудники Центра медицины катастроф.

Известно, что здесь произошло ДТП с участием трех автомобилей: грузовика «DAF», легкового «Ниссан Альмера» и внедорожника «УАЗ Патриот».

По предварительной информации, 21-летний водитель «Ниссана», двигавшийся в сторону Кургана, при совершении обгона допустил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот», который от удара отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовым «DAF».

В результате аварии 5 человек погибли, в том числе 2-летний ребенок и 16-летняя девушка. Водителю «Ниссана» на месте оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. Один из пассажиров УАЗа с многочисленными травмами госпитализирован в Мишкинскую ЦРБ. Все погибшие находились в автомобиле «УАЗ Патриот», добавляют в УМВД региона.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Курган, Марина Шашкова

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